Bakanlığı protesto ettiler

Larnaka’nın Makenzi sahilinde bulunan ve çoğunluğu iş yeri olarak kullanılan binaların kullanım hakkının kimde olduğuna ilişkin tartışmalar sürerken, söz konusu taşınmazların gerçek hak sahipleri olduklarını iddia eden bir grup Kıbrıslı Rum dün Rum İçişleri Bakanlığı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Türk Taşınmazları Hak Sahiplerinden Protesto – Sözleşmeleri 2017’de Bitti Ve Bakanla Görüşme Talep Ediyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Makenzi sahilinde bulunan ve çoğunluğu iş yeri ve restoran olan binaların kullanım haklarının kime ait olduğuna dair tartışmaların sürdüğünü yazdı.

Gazete, Makenzi bölgesindeki binaların bizzat kendileri tarafından inşa edildiğini ve Rum hükümetinin, söz konusu binaları, kendileriyle değil şu anda kullanımında bulunduran kişilere kiralama kararı aldığını iddia eden grubun dün bir protesto eylemi gerçekleştirdiklerini ve Rum İçişleri Bakanı’yla görüşme talebinde bulunduklarını aktardı.

Habere göre grup adına dün açıklamada bulunan Sotiris Papadopulos isimli vatandaş, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını belirterek Makenzi sahilindeki taşınmazların durumuna bir çözüm bulunmadan Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin yasayı görüşmemesi yönünde Rum Meclisi’ne çağrıda bulundu.

Yine aynı grup adına açıklamada bulunan Maria Athanasiu ise; 2017 yılından beridir kira sözleşmesi imzalamak için beklediklerini ancak şimdi, bu taşınmazları kullanan ve göçmen bile olmayan kişilerle sözleşme imzalanacağını öğrendikleri belirtti.

Athanasiu, kendilerinin bu taşınmazların ilk hak sahipleri olduklarını belirterek, söz konusu taşınmazları kiraladıkları için yasa dışı ilan edildikleri ancak 1996’da Rum hükümetinin verdiği bir izin belgesinin kendilerine, söz konusu taşınmazları satma ve kiralama hakkını verdiğini iddia etti.

Aynı grupta yer alan bir diğer Kıbrıslı Rum, Nitsa Loizu ise açıklamasında, Larnaka Belediyesi’yle 2014-2017 döneminde imzaladıkları anlaşmayla da kendilerine ait restoranları satma veya kiralama hakkına sahip olduklarını vurguladı.