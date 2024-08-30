Cezaevine gönderildi

Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan TIR şoförü Yekta Yılmaz Tutal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Polis, 19 Ağustos 2024 tarihinde Girne Turizm Limanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğünde görevli ekibin detektör köpek Pamir eşliğinde gerçekleştirdiği rutin kontroller esnasında yakalandığını söyledi.

Polis, arama köpeğinin KKTC'ye giriş yaptığı esnada Yekta Yılmaz Tutal'a tepki vermesi üzerine, kullanımında bulunan 33 FF 630 plakalı TIR’da arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada aracın göğüs kısmında şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği oranda tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

