Polisin omuzunu ısırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketten 2 bin liralık ürün çalan Fas uyruklu Rachida Fadıl,57 bin lira değerindeki iPhone 15 Pro Max marka cep telefonunu düşürdü.

Soluğu poliste alan ve telefonunun bulunmasını talep eden zanlının şikayeti üzerine marketin güvenlik kameraları incelendi. Polis, inceleme yaparken zanlının marketten hırsızlık yaptığını tespit etti.

Polis, zanlıyı tespit ederek tutuklamak istedi. Zanlı bu esnada polislere saldırdı, birini omuzundan ısırdı.

Güçlükle tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak 2 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının “sirkat, ciddi darp, rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Macro Markete gittiğini, cep telefonunu orada düşürdüğünü söyleyerek, bulunması için şikayetçi olduğunu belirtti.

Hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

Polis memuru, marketin güvenlik kameralarını incelediklerinde zanlının 2 bin TL değerindeki 2 adet bayan güneş gözlüğünü, bir adet elektrik uzatma kablosunu, su, bir adet sofra bezi ve bir adet mısır gevreğini, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının 20.05’te, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının makul mazereti olmaksızın yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavırlarda bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma memuru, zanlının polis memurlarının yüzlerine eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına dirseği ile vurmak suretiyle ciddi bir şekilde görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Yasal statüsü araştırılacak

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ikametgahının tespit edilmesi gerektiğini, ülkedeki yasal statüsü araştırılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı uçağı olduğunu ayrıca sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:18