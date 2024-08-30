Yüzünde yanıklar oluştu

Girne’de faal olmayan eski Zues Otel'de dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Binada kaynak makinesi ile çalışma yaptığı sırada yangın çıkmasına sebep olan F.J. (E-37) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yangın, F.J.'nin (E-37) dün saat 14.30'da kaynak makinesi ile eski Zues Otel binasında çalışma yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu çıktı.

Polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve belediye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, bina içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya ve mobilyalar, alüminyum, tahta parçaları ile toplam 8 palmiye ağacı zarar gördü.

Zeus Otel binasında yaşanan yangına müdahale eden bir itfaiye erinin ise yüzü yandı.

İtfaiye erinin yüzünde ikinci derece yanıklar olduğu ifade edildi.

İtfaiye erinin durumunun iyi olduğu, taburcu edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:22