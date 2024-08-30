banner564

Yüzünde yanıklar oluştu

Girne’de faal olmayan otelde yangın çıktı, alevlere müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

Yüzünde yanıklar oluştu
banner598

Girne’de faal olmayan eski Zues Otel'de dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Binada kaynak makinesi ile çalışma yaptığı sırada yangın çıkmasına sebep olan F.J. (E-37) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yangın, F.J.'nin (E-37) dün saat 14.30'da kaynak makinesi ile eski Zues Otel binasında çalışma yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu çıktı.  
Polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve belediye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, bina içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya ve mobilyalar, alüminyum, tahta parçaları ile toplam 8 palmiye ağacı zarar gördü. 
Zeus Otel binasında yaşanan yangına müdahale eden bir itfaiye erinin ise yüzü yandı.
İtfaiye erinin yüzünde ikinci derece yanıklar olduğu ifade edildi.
İtfaiye erinin durumunun iyi olduğu, taburcu edildiği öğrenildi. 

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:22
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Namik Mevlit
Namik Mevlit - 1 dakika Önce

Gece meyhanede gunduz yangin sondurmede eee neyidi olacagi.. yanip kul olmadigina dua etsin..

SIRADAKİ HABER
Yazık oldu
Yazık oldu
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner473