 Asma bin 200 lira

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler yüksek fiyatlardan satışa sunulurken, ıspanak 20, marul 15 liradan alıcı bekledi. Özellikle kilosu bin 200 liraya kadar çıkan asma yaprağı, alıcı bulmakta zorlandı. Domates 150 lira, kabak 120 lira ve bezelye 130 liradan satışa sunulurken, birçok ürün farklı fiyat aralıklarında tezgâhlarda yer aldı. Erik 300 ve üzüm 300 lira, acı biber 250 lira, kolakas 200 lira, kivi 180 lira, çilek 150 lira ve domates 150 liradan satıldı. Bezelye 130 lira, kabak 120 lira, muz 100 lira, çiçek lahana 100 lira, elma 100 lira, salatalık 80 lira, patlıcan 60 lira, pancar 60 lira, portakal 50 lira ve turp 40 liradan alıcı buldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1200 TL

Erik: 300 TL

Üzüm: 300 TL

Acı biber: 250 TL

Kolakas: 200 TL

Kivi: 180 TL

Çilek: 150 TL

Domates: 150 TL

Armut: 150 TL

Bezelye: 130 TL

Kabak: 120 TL

Muz: 100 TL

Çiçek lahana: 100 TL

Elma: 100 TL

Salatalık: 80 TL

Patlıcan: 60 TL

Pancar: 60 TL

Portakal: 50 TL

Turp: 40 TL

Ispanak: 20 TL

Marul: 15 TL