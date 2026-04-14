Kıbrıs’a özgü endemik türlerden Medoş Lalesi’nin korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen 18. Tepebaşı Lale Festivali Pazar günü gerçekleştirilen renkli etkinliklerle tamamlandı. Başbakan Ünal Üstel de festivalin ikinci gününe katılarak, stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalin ikinci günü, vatandaşların yoğun katılımı ve ilgisiyle adeta bir şölene dönüştü. Renk renk lalelerin oluşturduğu atmosferde birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri yaşandı.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle organize edilen festivalde çocuk dansçıların sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı. Dans gösterileri, müzik dinletileri ve doğa turları düzenlenirken, Lale Festivali coşkusu doruğa ulaştı.