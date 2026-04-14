Yol haritası belirlenecek

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı. Meclis’te edinilen bilgiye göre saat 10.45’te başlayan toplantı kısa sürede tamamlandı.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ve Ahmet Savaşan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali katıldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesi konusunda uzlaşmacı bir tavırla hareket etme niyetinde olduğunu, ancak atılacak adımlara ilişkin değerlendirme için süre talep edildiğini söyledi.

Öztürkler, yaşanan süreçte gerginliğin arttığını ve benzer olayların yeniden yaşanmaması için Meclis Genel Kurulu çalışmalarına ara verdiğini belirtti.

Öztürkler ayrıca, Meclis’in yasama sürecinde bulunduğu aşamaya dikkat çekerek, hükümet ve UBP’nin kendi içinde değerlendirme yaptığını, CTP’nin ise bu sürecin sonucunun kendilerine bildirilmesini talep ettiğini aktardı. Sürecin olgun bir ortamda yürütüldüğünü de kaydetti.

Genel Kurul’un ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik sürerken Öztürkler, perşembe günü birçok milletvekilinin Antalya Diplomasi Forumu’nda olacağını hatırlatarak, olağanüstü bir gelişme olmaması halinde bu hafta Genel Kurul’un toplanmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Hükümetin bütünlüğü bozulmaz

Sunat Atun, bu hafta içinde Başbakan Ünal Üstel’in ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda UBP ve hükümetin gerekli değerlendirmeleri yaparak bir yol haritası belirleyeceğini söyledi.

Atun, Danışma Kurulu’nda Meclis Genel Kurulu çalışmalarının gelecek hafta yapılmasına ilişkin öneri sunduklarını ve bu konuda mutabakat sağlandığını ifade etti.

Atun, hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili yasa tasarısının komiteye çekilmesi ihtimalinin de değerlendirildiğini belirterek, sürecin grup ve hükümet toplantılarında ele alınacağını kaydetti. Hükümetin bütünlüğüne ilişkin bir soruya ise, “Hükümetin bütünlüğünün bozulacağına ihtimal vermiyorum” yanıtını verdi.

Süreç yanlış yönetildi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise Meclis Genel Kurulu’nun açılmamasını ve yasa sürecindeki belirsizliği eleştirerek hükümeti gerginliği artırmakla suçladı. İncirli, Genel Kurul’un yasaların komiteye çekilmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, hükümetin süreci yanlış yönettiğini iddia ederek, yaşanan gerginliğin sorumlusunun hükümet olduğunu öne sürdü.

Meclis’in askıda kalmasının doğru olmadığını ifade eden İncirli, belirsizliğin ülkeye zarar verdiğini söyledi.

Sürecin uzatılmasına karşı olduklarını belirten İncirli, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarılarının ya geri çekilmesi ya da komiteye gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca hükümete seçim tarihini açıklama çağrısında bulundu.

Sendikalar Başbakanlık önünde olacak

Bu arada sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, çarşamba günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde olacaklarını duyurdu.

Maviş, sendikaların, ülkede yaşanan süreci yakından ve dikkatle takip ettiğini belirterek, “Gelinen aşamada, hükümete ve Başbakan’a duyduğumuz güvensizlik açıktır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürecinde hem hükümet hem de muhalefet partilerinin söylemlerini dinlediklerini ifade eden Maviş, sendikalar olarak ilk günden beri ortaya koydukları tavrın net olduğuna dikkat çekerek, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarılarının Meclis Alt Komitesine gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşananların yalnızca bir yasa tartışması olmadığını, ülkenin siyasal kriz içerisinde olduğunu savunan Maviş, “Bu krizin tek demokratik çözümü erken seçimdir” dedi.