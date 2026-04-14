50 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, evinde misafir olarak bulunan 33 yaşındaki yabancı uyruklu kadına, uykudayken saldıran A.B. isimli Türkmenistan uyruklu zanlı, dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Evindeki misafir olarak bulunan kadına uyuduğu esnada cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız; 7 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, zanlının ikametgahında meydana gelen olayda, zanlının evine misafir olarak gelen 33 yaşındaki yabancı uyruklu kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının, müştekinin uykuda olduğu bir esnada eşofmanını indirerek cinsel organını müştekinin cinsel organına sürtmek suretiyle cinsel saldırı gerçekleştirdiğini mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca zanlının, müştekinin sütyenini zorla çıkardığını ve yaşanan arbede sırasında müştekiyi yataktan yere düşürdüğünü belirtti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak üzere uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla, davaları görüşülünceye değin serbest bırakılmasına emir verdi.