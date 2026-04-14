Uymayanlar yok edilecek

ABD donanması Hürmüz'de ablukaya başladı. ABD Başkanı Trump, "Yaklaşan herhangi bir İran gemisi hemen vurulacaktır." dedi. Karar bütün ülkeler için geçerli. Trump, "İran'dan telefon aldık. Çok istekli bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar” dedi.

ABD, İran Savaşı'nın en kritik noktası Hürmüz Boğazı'na abluka uygulamaya 13 Nisan 2026 tarihinde, saat 17.00 itibariyle başladı.

Ablukaya nasıl tepki vereceği merak edilen İran, bunu ateşkes ihlali sayabileceğini söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, abluka başlangıcından çok kısa bir süre önce konuştu. Şerif, ABD ve İran arasındaki ateşkesin sürdürüldüğünü, bazı çözüme kavuşturulması gereken sorunların giderilmesi için 'tüm çabaların gösterildiğini' söyledi.

ABD Başkanı Trump, abluka başlangıcından kısa bir süre sonra Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, İran donanmasının yok edildiğini öne sürdü. ABD'nin İran'ın hızlı saldırı gemilerini vuramadığını belirtti.

Trump mesajında ablukaya da değinerek, “Bu hızlı saldırı gemilerinden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır.”



İlerleyen saatlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz'de ablukanın başladığını duyurarak diğer ülkelerin yardımına ihtiyaçlarını olmadığını söyledi. Pazar günü 34 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bilgisini de verdi.

Ablukanın amacını İran'ı müzakere masasına döndürmek ve doğalgaz fiyatlarını düşürmek olduğunu söyledi.

İran'dan telefon aldıklarını söyleyen Trump, “Çok istekli bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar” dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunu kabul etmediğini belirten Trump, “Nükleer malzemeleri geri alacağız” dedi. “İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Eğer kabul etmezlerse anlaşma olmaz” ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'na dış güçlerin her türlü askeri müdahalesinin krizi tırmandıracağını ve küresel enerji güvenliğini istikrarsızlaştıracağını belirtti.

Açıklamada, “Trump, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki tüm askeri müdahale denelerinde başarısız olacak” denildi.



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026, 09:58