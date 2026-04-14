Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü (222. Bölge Kuzey Kıbrıs), Girne Inner Wheel Kulübü tarafından düzenlenen “Refika’nın Mutfağı Kıbrıs’ta” yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğine; Kulüp Başkanı Şifa Otcuoğlu, Kurucu Başkan Eser Özyalçın ve 11 kişilik yönetim kurulu ile üyelerden oluşan bir grupla katılım sağladı.

Girne Belediyesi öncülüğünde, GİKAD ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin katkılarıyla Girne Bandabuliya’da gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Aslen Kıbrıslı olan ve Kıbrıs yemek kültürü ile çeşitliliğine çocukluğundan bu yana aşina olan Refika Birgül, muhteşem enerjisi ve etkileyici sunumuyla unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs yemeklerini interaktif ve eğlenceli bir şekilde katılımcılara hatırlatıp, en popüler lezzetleri ise uygulamalı olarak hazırlayıp sundu.

İnteraktif soru cevaplarda doğru cevabı veren izleyiciler ise Refika’dan çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kıbrıs Türk yemek kültürünün dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olan Refika Birgül, etkinlik boyunca izleyicilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Etkinliğe Sibel Tatar, 222. Bölge başkanı Zehra Yüksel ve Bölge Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra GİKAD ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi yetkilileri, milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikten elde edilen gelirin Girne Inner Wheel Kulübü tarafından ihtiyaçlı okulların 23 Nisan etkinliklerinde kullanılacağı açıklandı.

