8 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8 isim tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet D. Özlem Parlu, Oğuz S., Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna B., Büşranur Ç., Özgür G., Fikret A., Lena Ahsen Alkan, İrem Ş., Mustafa E.Ç., Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa A. ve Deniz M.Y. bulunuyor.

2 kişi ise daha sonra gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Saç, kan ve idrar örnekleri verdiler

Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 şüpheli tutuklandı

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Tutuklama istenen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı. 3 kişi hakkında hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan şüpheliler

Mustafa Eyüp Çelik

Mehmet Can Çelik

Cansel Ayanoğlu

Büşranur Çakır

Deniz Metin Yüksel

Ali Yaşar Koz

Elif Karaarslan

Leha Ahsen Alkan

Lucca'ya baskın

Operasyon kapsamında İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi.

Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle 1,5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.

Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti. Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, işyerlerinden ayrıldı.

Fenomenler gözaltında

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.



Cem Adrian ve İlker İnanoğlu yurt dışında

Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almanya'da olduğunu belirterek “Döner dönmez gerekli prosedürleri yerine getireceğim. O meselelerden çok uzağım.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026, 09:31