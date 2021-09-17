AstraZeneca aşısını kullanmadan iade ediyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Avrupa Birliği’nden (AB) gönderilen 50 bin doz AstraZeneca aşısının son kullanım tarihinin geçmek üzere olduğunu iddia ederek, Güney Kıbrıs’a geri iade edileceğini savundu. CTP, iddiasının kaynak olarak Rum basınını gösterdi. Hükümetin bugüne kadar aşı tedarikini ve planlamasını beceremediği savunan CTP, “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz” ifadelerine yer verdi.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çok sayıda aşıya ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle, aşı temin etmek için hükümet derhal harekete geçmelidir. Hal böyleyken, 50 bin adet kadar AstraZeneca aşısının son kullanım tarihleri yaklaştığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’a geri iade edileceği haberi Kıbrıs Rum basınında geniş yer almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılarla ilgili bilgilendirme ve teşvik çalışmalarını yeterince yapmamış olması on binlerce AstraZeneca aşısının kullanılmaması ve elde kalmasıyla sonuçlanmıştır.

Dahası 12-18 yaş arası çocukların aşılaması durmuş, 50 yaş altı inaktif aşı olanların yeniden aşılamasına başlanmamıştır. Ayrıca, çocuklarımızın okullarda PCR veya Antijen testlerine ulaşımının kolaylaştırılması ve denetimin sağlanması gerekmekteydi. Eğitimin kesintiye uğramaması için söz konusu adımlar daha önce atılmalıydı.”