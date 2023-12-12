Atalay: Yola devam

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), önceki akşam düzenlenen törende partiye yeni katılan 270 kişiye rozetleri takıldı.

Açıklamaya göre, Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım şöleni Concorde Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan katılım töreni, Türkiye’den gelen sanatçıların verdiği konser ile sona erdi.

Katılım töreninde ilk sözü alan Saim Bağrıaçık, üyesi olduğu partiden istifasını vererek, Yeniden Doğuş Partisi ailesine dahil olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

YDP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ise, Yeniden Doğuş Partisi’nin, milletin, memleketin yararına olan her konuda fikri olan ve bunu paylaşan bir parti olma vasfını koruyarak, yoluna devam ettiğini belirtti.

Arıklı: Milletin hizmetkarlığını üstlendik

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkârlığını üstlendiğimiz davamızdaki mücadelemizi inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” diyerek, buna inancının tam olduğunu kaydetti.

Geceyi düzenleyen Lefkoşa ilçe Başkanlığı’na teşekkür eden Arıklı, “Yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Birlikteliğimiz bereketli olsun İnşallah bu birlik ve beraberlikle engelleri aşarak, ülkemize umut olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.