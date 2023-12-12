İki İranlı tutuklandı

İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, Güney Kıbrıs’taki Yahudi ve İsrail hedeflerine yönelik saldırı planıyla ilgili açıklama yaptı.

Alithia gazetesi, Mossad’ın, İran uyruklu iki kişinin bu doğrultuda tutuklandığına dair haberleri teyit ettiğini kaydederek, bu kişilerin geçen ay Rum polisi tarafından tutuklandıklarını ve bu kişilerin, İran Devrim Muhafızlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.

Gazete, Mossad’ın İsrail Devlet Televizyonu’ndan da yayınlanan açıklamasında, Rum polisinin önleyici eylemlerinden ve bu eylemler sayesinde toplanan istihbaratlarla, faillerin yakalanmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiğini kaydetti.

Tutuklanan İranlıların sahte isim ve sahte pasaport kullandıkları bilgisine yer veren gazete, bu kişilerin Güney Kıbrıs’ta “ekonomik göçmen” statüsünde kaldıklarını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada da İran’ın terörü destekleyen bir ülke olarak, suç planlarını uygulamak için her türlü imkanı kullandığı belirtildi.

Habere göre, açıklamada, Mossad’ın işbirliği yaptığı diğer kurumlarla birlikte, İran’ın tehditlerinin önlenebilmesine yönelik her türlü eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rum makamlarından ses yok



Gazete devamla, Mossad ve İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan tüm bu açıklamalara rağmen, Rum polisinin bu konuyla ilgili açıklama yapılmadığını yazdı.

Polisin sadece küçük bir açıklama yapmakla yetindiği ve açıklamada da İsrailliler aleyhinde terör saldırısı hedefleyen iki İranlının tutuklandığının belirtildiği kaydedildi.

Habere göre, hükümetten yapılan açıklamada ise, bu konunun ulusal güvenliği ilgilendiren hassas bir konu olduğu ve daha fazla açıklama yapılmasının doğru olmadığı ifade edildi.