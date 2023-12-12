Bu ikinci oldu

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Ercan’da jeneratör arızalandı, 1 saat hava trafiği durdu, 6 uçak etkilendi

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Ercan Havaalanı, dün yaklaşık bir saatliğine hava trafiğine kapatıldı. Hava durumunu gösteren meteorolojik sistemlerle ilgili jeneratör, elektrik arızası sırasında devreye giremedi. Bu nedenle durdurulan hava trafiğinden 4’ü kalkış, 2’si iniş yapacak 6 uçak etkilendi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, sorunun saat 08.00 itibarıyla giderildiğini, uçuşların normale döndüğünü belirtti.
29 Kasım’da da Ercan’da elektrik sorunu yaşanmış, hava trafiği bir buçuk saatliğine uçuşlara kapatılmıştı.

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