Ateş pahası

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kiraz kilosu 80 liradan satılırken, şeftali 65, kayısı da

70 liradan alıcı bekledi.

Sebzelerden brokoli 120 liralık fiyatıyla dikkat çekerken, domates 35, patlıcan 25, salatalık ise 30 liradan satışa sunuldu.

Vatandaş pahalılıktan şikayetçi olurken, pazar esnafı üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı. Diyalog’a konuşan esnaf ve vatandaş şunları söyledi:

Ne dediler…?

Ahmet Akten

Sebze-meyve fiyatları oldukça arttı. Emekli maaşımıza biraz zam geldi ancak piyasadaki pahalılık nedeniyle yapılan artış işimize yansımadı. Ürünler pahalı olduğu için çoğu şeyi alamıyoruz. Aldığımız ürünlerden de ancak yarım kiloya paramız yetiyor.”

Mahmut Parlak

“Pazardan dahi artık bir şey alamayacak noktaya geldik. Pazar esnafı da haklı, her şeye zam geldi, üretim maliyeti arttı. Artık geçinemeyecek duruma geldik. Çocuklarıma meyve alamıyoruz. Bu koşullarda yaşamak çok zor…”

Cemal Özeri

“Mecliste koltukta oturan ve 150 bin maaş alan siyasileri lütfen pazara çağırın. Fiyatları görsünler ve bizim 15 bin TL ile nasıl geçineceğimizi düşünsünler. Sadece sebze-meyve değil, et, süt, yumurta, benzin, ilaç, çocuk bezi, maması iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Vatandaşın durumu içler acısı…”

Esnaf Mehmet Kocabaş (Esnaf)

“Fiyatlarımızı uygun tutarak halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ancak akaryakıt zamları bizi bitirme noktasına getirdi. Traktöre mazot, araçlara benzin yetiştiremiyoruz. Artışları halkımıza çok yansıtmamak için karımızdan feragat ediyoruz. Üretici artık üretemeyecek duruma geldi. Hem biz hem de vatandaş zor durumda.”

Esnaf Dilek Tuğcu

Kıyafet satıyorum. Sattığım ürünler dolar kurundan alıyorum. Döviz yükseldiği için bu durum fiyatlara yansıyor. Vatandaşın alım gücü düştüğü için eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Hem biz hem de halk zor durumdadır.”