Girne’ye bağlı Esentepe - Bahçeli anayolunda 19 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu 46 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Nergiz’in sevenleri Girne’de eylem yaptı.

Nergiz’in ailesi ve arkadaşları, Girne Özgürlük Anıtı’nda “Kaza kader değil cinayet”, “Mustafa Nergiz için adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.

Sloganlar atan, pankartlar taşıyan Mustafa Nergiz’in sevenleri, adalet çağrısında bulundu ve alkol alıp yola çıkarak bir can almanın bedelinin ağır olması gerektiğini vurguladı.

Eylemciler, kazaya yol açan kişinin en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Esentepe-Bahçeli anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araçla seyreden Yıltan Kulle, Mustafa Nergiz yönetimindeki traktörün arka kısmına çarpmıştı. Kaza sonucu yoldan çıkarak su kanalına düşen traktörün sürücüsü Mustafa Nergiz ağır yaralanarak, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.