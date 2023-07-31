Başarılı operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri, önceki akşam düzenlediği operasyon sonucunda 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturu madde ele geçirdi. Aldığı ihbarı değerlendiren ekip, saatler süren pusu görevi sonucu önce Seçkin Akyer’i, ardından Mehmet Yazgı’yı tespit ederek tutukladı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.20’de, Gazimağusa Ootbüs Terminali’nin arka kısmında bulunan Bayraktar Yolu üzerinde, bir arazide zeytin ağacı altına bir şahsın birşey sakladığına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye intikal ettiklerini anlattı. Polis, zeytin ağacı altında, 2 ayrı poşette, 7 paket halinde 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Polis, bölgede pusu görevine başladıklarını ve saat 22.00 sıralarında, zanlı Seçkin Akyer’in konu yere gelerek uyuşturucu maddeleri aldığı sırada, kendisine dur ihtarı yapılmasının ardından, konu poşetleri araziye attığını anlatı.

Özdesoy, zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı. Zanlıdan yapılan soruşturmada, konu uyuşturucu maddeleri zanlı Mehmet Yazgı’dan aldığını tespit ettiklerini belirten polis, Yazgı’nın da 23.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, Yazgı’nın konu uyuşturucu maddeleri şu an aranmakta olan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini de açıkladı.

Soruşturmanın yeni bağladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.