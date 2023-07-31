Kameralar ele verdi

Girne’de park halinde bulunan bir araçtan içerisinde 500 dolar, 90 TL, 6 bin 900 TL değerinde kablosuz kulaklık, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti bulunan çantayı çalan Frank Pierre Greiner kısa sürede yakalandı.

Çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı para ve eşyaların bulunduğu açıklandı.

Polis, zanlının 29 Temmuz 2023 tarihinde Ziya Rızkı Caddesi’nde kaldırım üzerinde, park halinde bulunan kapısı kilitsiz ve camları açık olan N.Y.’ye ait araçtan içerisinde 500 dolar, 90 TL, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve 6 bin 900 TL değerinde kablosuz telefon kulaklığı bulunan çantayı çaldığını açıkladı.

Polis, saat 16. 45 sıralarında hırsızlık yapan zanlının aynı günü akşamı Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını ve çalınan eşyaların tasarrufunda bulunarak, emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü beyanda bulunarak suçunu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.