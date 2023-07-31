Kalavaç köyünün simgelerinden, sevilen ve sayılan Behiye Meraklı dün akşam hayatını kaybetti. Köyün eski muhtarı Ömer Meraklı’nın eşi Behiye Meraklı’nın vefatı sevenlerini üzdü.

Hayat dolu, sevecen ve çalışkan kişiliğiyle bilinen Behiye Meraklı, Kıbrıs’ı anlatan 15 belgesele imza attı. Kıbrıs Türkü’nü tanıtmak için tüm hayatı boyunca mücadele veren Meraklı’nın yaptığı belgeseller TRT, CNN Türk, BBC ve birçok kanalda yayınlandı.

Ayrıca eski mücahidelerden biri olan Meraklı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.