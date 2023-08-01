Girne’de sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez adresi olan Giamare Beach Club, pazar günü eğlenceyi en üst ritimde yaşattı. Ada’nın tanınmış simalarının da bulunduğu Beach’de eşsiz ambiyansın yanı sıra müziğin ritmi ve gün batımının muhteşem manzarası yaşamaya değerdi. Dj Fuat İyiçalışkan, Perküsyon Fatih Doğangil ve Saksafon Mert Can Kıranda performanslarıyla saat 17.30’da başlayıp 22.00 ‘ye kadar devam eden partide, misafirler keyifli anlar yaşadı.

Giamare Beach Club, locaları ve rahat şezlongları ile güneşlenme imkanı sunarken, servis edilen özel kokteylleri ve yemek menüsü ile ayrıcalık yaşatıyor.

Eğlencenin kalbi olan Giamare Beach Club, tüm gün güneşlenip deniz keyfi yaparken, akşamları müziğin ritminde eğlenceyi doruklara taşıyor.