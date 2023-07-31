En çok sürat suçu işlendi

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 309 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 393 sürücüye ceza yazılırken, 52 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 43’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Öte yandan 52 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan Girne’ye bağlı Lapta’da önceki gün saat 18.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; Türkay Öyken (E-79) yol üzerindeki toprak kısımda park halinde olan yönetimindeki RG 704 plakalı araç ile dikkatsizce caddeye giriş yaptı. Bu esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki FH 677 plakalı motosiklet ile seyreden Yusuf Düzdaban’ın (E-27) önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FH 677 plakalı motosiklet, o esnada yolun sağ kısmında banket içerisinde park halinde bulunan GV 211 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FH 677 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Düzdaban, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.