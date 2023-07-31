Yazık oldu

Hamit ER

Kuzey Kıbrıs turizminin göz bebeği olan Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları bitmek bilmiyor. İhaleye çıkıldığı zaman Nisan ayında tamamlanacağı söylenen çalışmalar, Temmuz’un sonu geldiği halde sürüyor. Beton dökülen bazı bölümler, itiraz üzerine sökülürken; çalışmaların ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı bilinmiyor.

Bölgeye giden turistler de karşılaştıkları manzara karşısında üzüntülerini dile getiriyor “restorasyon çalışması için turizm mevsimini mi beklediler?” diye sormadan edemiyor.

Antik limanda restorasyon çalışmalarının uzaması bir yana, maliyetin de gittikçe arttığı belirtiliyor, ancak bu konuda somut bilgiler verilmiyor.

Esnaf perişan

Limanda restoran ve mağaza çalıştıranlar, ayrıca tekne gezisi düzenleyenler, restorasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle iflas noktasına geldiklerini belirterek, yetkililerin önlem almasını istiyor.

“Bizi batırdıkları gibi, ülkemizin kötülenmesine yol açtılar” diyen liman esnafı, ortaya çıkan zarar ve ziyanı devletin karşılamasını istiyor.

Esnaf, ekonomik örgütlerin tepkisizliğini eleştirirken “birileri bu soruna el atmalı” diyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 09:55