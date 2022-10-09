‘Kapatılamaz boşluk’

Rum basını, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında, Türk-Yunan ilişkileri açısından yaşanan gelişmelere yer verdi.

Alithia gazetesi “Prag’da Türk-Yunan Savaşı” başlıklı haberinde, zirve çerçevesinde düzenlenen yemekte, Atina-Ankara ilişkilerinde "kapatılmaz boşluk" ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kışkırtıcı” olarak nitelendirdiği açıklamalarının, yemek boyunca ön plana çıktığını yazdı.

Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yemek sırasında yapmış oldukları karşılıklı açıklamalara da yer verdi.

Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Prag’daki toplantının ardından yurda dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Gazete Erdoğan’ın Dedeağaç’a alternatif olacak şekilde KKTC’ye bir üs kurulmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta “Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle sağlama almaları gerektiğini, kimsenin düşünmediği bir dönemde İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdiklerini, bu söylenilen yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir” dediğini yazdı.

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden de bahsetti.

Anastasiadis’in açıklaması

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Euronews’a yapmış olduğu açıklamaya da yer verirken Anastasiadis’in, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikinci bir diyaloğa da sahip olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Lüksemburg Başbakanı’nın kendi ülkesinde kendi aralarında ortak bir görüşmeye ev sahipliği yapma önerisini ret ettiğini, iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa görüşmesi sırasında ne konuştuğu şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadis, sadece oradaki görüşmenin bulunmadığını, yemek sırasında da, Lüksemburg Başbakanı’nın “Anastasiadis ile arkadaşım”, Erdoğan’a seslenerek “sizinle de arkadaşım, sizlerin de arkadaş olmasını istiyorum” dediği zaman Erdoğan’ın “biz zaten arkadaşız mesele anlaşmazlıklarımız” dediğini söyledi.

Anastasiadis "bu sözlerin akabinde, Lüksemburg Başbakanı’nın Lüksemburg’ta bir görüşmeye ev sahipliği yapma önerisinde bulunduğunu ancak Erdoğan’ın buna olumsuz yanıt verdiğini " belirtti.