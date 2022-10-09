Geliri bağışlandı

Ömer KADİROĞLU

Sınır, ırk, din ve dil ayrımı yapmaksızın tüm ihtiyaçlı insanlara ve insanlığa karşılıksız hizmetlerini sürdüren Lions kulüpleri, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü etkinlikleri çerçevesinde dün Arasta’da Lefke Hanı bölgesinde bir araya gelerek kermes düzenledi. Girne Ada, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada, Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen kermeste yerli el yapımı ürünler ve yerel lezzetler satışa sunuldu.

Lionslar kermesten elde ettikleri geliri Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı.



