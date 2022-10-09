Girne cıvıl cıvıldı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 21. Uluslararası Zeytin Festivali başladı.

Bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Atatürk Anıtı arasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı, ardından Zeytinlik Köy Meydanında resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Festivalin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nden 14, İtalya’dan bir ve KKTC'den bazı belediye başkanları katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak festivali, zeytin ağaçlarının korunması, popülasyonunun arttırılarak gelecek nesillere aktarılması, bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturulması, zeytin, yan ürünleri, zeytinyağı üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, Festivalin 21 yılda bu konuda önemli bir toplumsal bilinç yaratılmasına katkı sağladığına vurgu yaptı.

20 bin zeytin fidanı dağıtılacak

Proje kapsamında 20 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal makineleşme desteği de sağlanacağını kaydeden Güngördü, proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürler etti.

Konuşmasının sonunda Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür eden Güngördü, tüm vatandaşları Zeytin Festivaline davet etti.

11 Ekim’de sona erecek Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali, bu yıl da birçok kültürel sportif sanatsal etkinliğe, yarışmalar söyleşiler ve konserlere ev sahipliği yapacak.