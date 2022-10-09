Çalışanlar fark etti

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bir mağazaya müşteri olarak giren Abdrahamane Maigu, soyunma kabininde bir sweatshirt, bir pantolon, 4 tişört ve 4 eşofman altını üst üste giyip ödeme yapmadan çıkmak istedi. Son anda mağaza alışanları tarafından fark edilen zanlı kıskıvrak yakalandı. Zanlının çaldığı bin 900 lira değerindeki 10 parça kıyafet emare olarak alınırken, Abdrahamane dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 7 Ekim 2022 tarihinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazada toplam değeri bin 900 TL olan 4 adet eşofman altını, 4 adet tişörtü, bir adet kot pantolonu ve bir adet sweatshirtü üzerine giyip çıkmaya çalıştığı sırada çalışanlar tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının çalmaya çalıştığı emare kıyafetleri tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.