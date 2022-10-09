Lefkeli üreticiler, Cittaslow Kadın Üreticileri Pazarı’nda el emeklerini sergileme imkanı bulurken, yaptıkları satışlarla ev ekonomisine katkı koyuyor.

Doğal sabunlar, kokulu taş tasarımları, nakış, makroma, el emeği şık takı ve çantalar stantlardaki yerini alırken, gözleme, herse, pilavuna, reçel, macun, turşu, hellim gibi yerel tatlar da ziyaretçilere sunuluyor.

Lefke Çarşı Merkezi’nde Pazar günleri kurulan stantlarda satılan ürünler büyük ilgi görürken, üreticiler hem tasarladıkları ürünleri sergileme hem de satma imkanı bularak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 04:03