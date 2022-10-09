Hava gücü artırılacak

Rum Savunma Bakanlığı’nın meclisin onayına sunulan 2023 bütçesinde 523 milyon Euro harcama öngörüldüğü, bu meblağın 170 milyon Euro’sunun silahlanma için ayrıldığı bildirildi.

Politis “Modern Silah Sistemleri alımı İçin Meclise 170 Milyon Euro’luk Ödenek… Son Üç Yılda Silahlanma Programları Harcamaları Fırladı” başlıklı haberinde 2020’ye kadar 100 milyon Euro’yu geçmeyen silahlanma bütçesinin 2021’de 143 milyon Euro, 2022’de ek bütçelerle birlikte 180 milyon Euro olduğunu, 2023 bütçesinde ise 170 milyon Euro öngörüldüğünü yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere dayanarak, bakanlığın, mevcut sözleşmeleri ve yenilerini hayata geçirmekte olduğunu yazan gazeteye göre yeni sözleşmeler insansız hava araçları (İHA), İHA’lara karşı anti-drone sistemleri, modern hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemi ve Airbus Helicopters şirketinden 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili. H145M’lerle ilgili sözleşme 6 adet daha alma hakkı da içeriyor. Yeni Fransız saldırı helikopterlerin teslim alınmasıyla birlikte RMMO’nun elindeki Rus yapımı 11 adet Mi-35 tipi helikopter Sırbistan’a satılacak.

Sırbistan’ın RMMO’nun elindeki Mi-35’leri modernize etmek üzere satın aldığını hatırlatan gazete, yaklaşık 140 milyon Euro’ya Fransız saldırı helikopteri alımı için imzaların geçen haziran ayında Rum Savunma Bakanlığı’nda atıldığını hatırlattı.

Harcamaların dökümü

Habere göre, Savunma Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi toplamda 523 milyon Euro harcama öngörüyor, şöyle ki:

Savunma Kalkanı (silahlanma) Başlığı: silah sistemleri harcamaları için 170 milyon Euro. Bu bütçe Rum ¬Meclisi Savunma Komitesi’ne ‘çok gizli’ mahreçli olarak sunulacak ve Savunma Bakanı ile RMMO komutanının da hazır bulunacağı basına kapalı oturumda görüşülüp oylanacak.

RMMO Başlığı: RMMO’nun 5 yıllık paralı gönüllülerin, RMMO asker ve sivil teknik personel maaşları, araçların bakım onarım giderleri gibi bakım ve işleyişi için 2023’te ayrılan ödenek 177 milyon Euro. Bu meblağ 2022’de 172 milyon Euro’ydu.

“Kıbrıs Ordusu” Başlığı: Kadrolu subay ve astsubayların yıllık maaşları için 166,8 milyon Euro ödenek ayrıldı. 2022’de bu ödenek 159 milyon Euro’ydu.

Savunma Bakanlığı Yönetimi Başlığı: 2022 bütçesinde olduğu gibi 11 milyon Euro ödenek öngörüyor. Bu meblağ Savunma Bakanı’nın, devlet memurlarının maaşlarına ve bakanlığın işleyiş giderlerine harcanacak. Bu başlık altında şu kalemler yer alıyor:

*ELDİK (Yunan Alayı) kışlalarının bakımları için 420 bin Euro

*Avrupa Savunma Örgütü, European Peace Facility’ye (EPF) dönüşen ATİNA Mekanizması, askerî birliklere katkı, Dünya Askeri Tıp Örgütü ve Uluslararası Askerî Tıp Komitesi gibi uluslararası örgütlere katkı için 675 bin Euro.

*Avrupa Savunma Örgütü (EOA) araştırma programlarının ive ATİNA, Horizon, EDIDP ve EDF gibi Savunma Bakanlığı yetkisindeki diğer programların inovasyon icrasına katılım harcamalarının karşılanması için Bir milyon 461 bin 500 Euro.

Ödenekler:

*Görev Risk Ödeneği: Mekanize Kara Mayın Temizleme timi ile ordu bomba imha uzmanlarına görev risk ödeneği olarak 176 b in 760 Euro

*Uçuş Ödeneği: uçar imkânları kullanan subay ve astsubayların uçuş ödeneği ile arama-kurtarma personeli ile vinç kullanıcıları için 520 bin 881 Euro.

*Dalgıç Ödeneği: SAT komandolarının dalgıç ödeneği için 248 bin 530 Euro.

*Paraşütçü Ödeneği: subay ve astsubayların atlayış ödeneği için 400 bin Euro

*Yurtdışı Ödeneği: yurtdışında görev yapan subayların genel ödeneği için 855 bin 500 Euro.

*Kira Ödeneği: yurtdışı görevlerinde olan subayların kira ödeneği olarak 185 bin 500 Euro.