Güneşköy’e umut doğdu

Güneşköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3’üncü Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı, Güneşköy Düğün Salonu’nda yer alan kurdele kesimi ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, amaçlarının üretimde nara gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydederek, narın ekonomik açıdan değerini artırmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tarım şehri Güzelyurt’ta nar ve diğer ürünlerin katma değerini artıracak bu tip etkinlikleri desteklediklerini belirterek, kültür ve geleneklere bağlı kalarak üretime yönelik yapılan festivalin üretimden kopmamak adına önemli bir faaliyet

olduğunu ifade etti.

Festivale koyduğu katkı için Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı tebrik ederek sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, kısa sayılmayacak bir süre önce narın, söz konusu bölgede narenciyenin yanında yeniden umut veren başka bir ürün olarak ortaya çıktığını hatırlattı.

Erhürman, “Katma değerini artırarak da kullanabileceğimiz bir üründü. Hem içerde turizmde hem ihracat ürünü olarak dışarda gelir sağlayabilecek bir ürün haline getirebileceğimiz, çok açık bir şekilde görülüyordu” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Güzelyurt bölgesinin tarımsal üretimine sahip çıkmasının herkesin görevi olması gerektiğini kaydetti. “Bu toprakları vatan yaptık. Dolasıyla bu topraklardan göç etmek zorunda değiliz” diyen Töre, üreterek bu topraklarda gelişmek istediklerini söyledi.