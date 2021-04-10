Avrupa hayali, 11 kişiyi daha yakaladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de son günlerde artan insan kaçakçılığı faaliyetleri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta 10’u Bangladeş, 5’i Nijeryalı 15 kişi yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek üzereyken yakalanırken, önceki gece de 11 yabancı uyruklu şahıs daha tespit edildi. Alayköy’deki bir gece kulübünün avlusunda toplanan Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue Takam güneye gitmek için harekete geçince suçüstü yakalandı.

İhbar üzerine yakalanan 11 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada olayı aktaran polis, zanlıların 9 Nisan 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında Alayköy'de boş vaziyette bulunan bir gece kulübünün avlusu içerisinde toplandıklarını belirtti. Polis, zanlıların gizlenmiş bir vaziyette tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.Polis, zanlılardan birinin gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini söyledi.Aranan 3 kişinin olduğunu, alınması gereken birçok ifade ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.