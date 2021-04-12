‘Yapıcı olacağım’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği BM üst düzey diplomat Jane Holl Lute ile dün sabah bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum haber kaynaklarına göre, Cenevre’deki gayri resmi konferans hazırlıkları çerçevesinde liderlerle görüşmek amacıyla adaya gelen Lute’u Rum Başkanlık Sarayı’nda kabul eden Anastasiadis, görüşmede konferansa yapıcı bir şekilde katılmaya hazır olduğunu yineledi.



Görüşme konusunda yazılı açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in, Kıbrıs Rum tarafının görüşmeye yapıcı ve yaratıcı bir şekilde katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti. Açıklamada, olumlu sonuç alınabilmesi için aynı olumlu iradenin Türk tarafınca da gösterilmesi temennisinde bulunulduğu kaydedildi.Habere göre, Lute ise görüşmede, gayri resmi konferansla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından çözümlenen prosedürel ve organizasyon konuları hakkında Anastasiadis’e bilgilendirmede bulundu.