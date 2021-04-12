Net tutum aktarıldı

Adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute ile saat 13.00’te çalışma yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir buçuk saat süren görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs toplantısının, pandeminin başlamasından sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağı ilk toplantı olacağını ve bunun Genel Sekreter’in Kıbrıs konusuna verdiği önemi gösterdiğini kendilerine ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Lute ile Cenevre toplantısı öncesi son görüşmelerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, BM yetkilisi Lute’un Cenevre’de yapılacak toplantının gerçekleşebilmesi için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti, kendisine teşekkürlerini iletti.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu bir kez daha Lute’a aktarma fırsatı bulduklarını söyleyerek, “egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki bağımız devletin iş birliği ile Kıbrıs’ta sürdürülebilir, kapsamlı, adil ve herkesin saygı duyabileceği bir anlaşmanın olabileceğini” yineledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, Cenevre’de gerekli açılımları yapmak ve yeni fikirlerini masada BM’ye ve ilgili taraflara aktaracağını ifade ederek, “Son 50 senedir söylenenler bellidir. 50 seneden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gidiyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplantılardan uzak durduğunu, Cenevre’de yapılacak olan toplantının da Genel Sekreter’in de bu dönemde katılacağı ilk toplantı olacağını ve bunun BM Genel Sekreter’in toplantıya verdiği önemi gösterdiğini kendilerine ifade ettiğini söyledi.Tatar, Kıbrıs Türk tarafının “böyle önemli bir toplantının hazırlığı” içerisinde olduğunu ifade ederek, Lute ile yaptıkları son görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutumunu kendisine yeniden aktardıklarını da kaydetti.Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak tutum içinde olduğunu da yineleyerek, Lute’un hem buradaki güvenlik hem de bölgesel istikrar için de böyle bir ortamın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve sonuca doğru ilerlenmesi için böyle bir ortam yaratılmakta olduğunu ifade ettiğini söyledi.

“50 seneden sonra ilk kez”

“Ne Kıbrıs eski Kıbrıs, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz’dir. Şartlar değişmiştir, uluslararası ilişkiler farklı boyuttadır” diyen Tatar, “biz en iyi şekilde hazırlanarak bu toplantıya gideceğiz. Ben seçildikten sonra yeni bir irade ortaya çıkmıştır. Bu irade, halkın büyük bir çoğunluğunun desteklediği bir iradedir” dedi.