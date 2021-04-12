Geçmiş bilinmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pelin Çift’in sunduğu TRT 1’de yayınlanan “Gündem Ötesi” programına katılarak Kıbrıs konusu ve geçmişte Kıbrıs’ta yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, TRT’nin dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”a atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin mücadele yıllarında zor günler geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta mücadele yıllarında binlerce Kıbrıslı Türk’ün mücadele verdiğini ve direndiğini belirterek, Türk ordusunun gelişini beklediklerini anlattı.

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısında “Davamızı savunacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte alınan dersleri öğrenerek bundan sonra öyle günleri yaşamamak için güvencenin ve Türkiye’nin varlığının bu anlamdaki önemine vurgu yaptı.

“Esas olan onurlu bir yaşam”

“O günleri yaşamış biri olarak, mücadele yıllarında çocukken yaşadığımız korkular içimize işledi. O günleri bilmeyen yeni kuşaklara tarihi anlatmamız gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada tanınmamış olmanın ve Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların siyasi ve ekonomik sıkıntılara neden olduğunu, ancak esas olanın bir halkın devlet kurduktan sonra devletin bağımsızlığı, yaşatılması ve onurlu bir yaşam sürmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Makarios’un “İngiliz’den kurtulmak için bu anlaşmayı imzaladım” dediğini ve Makarios'un esas hedeflerinin Kıbrıs’taki Türklerini yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu ve Rumların bu hedeflerine zaman içinde ulaşmayı amaçladıklarını hatırlattı.

“Girit’te yaşananların aynısı olacaktı”



Cumhurbaşkanı Tatar, “1974’te Türkiye gelmeseydi, burada bir tek Kıbrıslı Türk kalmayacaktı ve Girit’te yapılanların aynısı burada da olacaktı” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te 14 yaşında olduğunu ve Türkiye’nin adaya gelişini İngiltere’den izlerken herkesin ağladığını anlattı.Kıbrıs’ta kendilerine uygulanan zulümlerden kaçan Kıbrıslı Türklerin İngiltere, Kanada ve Avustralya’ya göç etmek zorunda bırakıldıklarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda adada yaşayan Kıbrıslı Türklerden daha fazla sayıda yurt dışında yaşayan kendi öz Kıbrıslı Türk soydaşlarımız vardır” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde, yaşanan kötü olayların, sadece bir kısmının anlatıldığını belirtti.

“Türk ulusunun kopmaz parçasıyız”

“Sırf uluslararası bir anlaşma olsun diye, 1963 öncesine, bu kadar sıkıntı ve zahmeti yaşadıktan sonra öyle bir hataya Kıbrıs Türkü asla düşemez” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Direkt uçuş ve doğrudan ticaret engellendi

Cumhurbaşkanı Tatar, direkt uçuş ve doğrudan ticaretin engellendiğini anlatarak, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin kalkınmasını engellemeye çalıştıklarını ancak Türkiye’nin de desteğiyle dünyayla her türlü temasın yapıldığını dile getirdi.

Rum tarafının hedefinin Kıbrıslı Türklerin pes etmesini sağlayarak Rum tarafına yama olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü asla bu oyuna gelmez. Bizim yolumuz bağımsızlık yoludur. Türkiye ile birlikte devletimiz çok daha iyi günlere gelecektir” dedi.