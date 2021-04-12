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Ayşe kadın 20 lira

Açık pazarda yeşillikler ucuza satıldı, fasulye fiyatları cep yaktı

Ayşe kadın 20 lira
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Onur ULAĞ
Lefkoşa’da Cumartesi günleri kurulan açık pazarda yeşillikler ucuz fiyatlarıyla yüz güldürdü, ancak kilosu 20 lira olan Ayşe kadın fasulye ile 25 lira olan taze fasulye cep yaktı. 
Mineral ve vitamin açısından son derece besleyici olan ıspanak bir bağı 2 liradan satılırken, maydanoz, roka, yeşil soğan bir buçuk liradan alıcı bekledi.
Patates 3 buçuk, domates 6, bakla 5 liradan tezgâha kondu.
Pazar yerinde satılan bazı ürünlerin fiyatları ise şöyleydi;
Taze fasulye: 25 TL
Ayşe kadın: 20 TL
Pancar: 6 TL
Bakla: 5 TL
Brokoli: 3,5 TL-5 TL

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Enginar: 10 tane 20 TL
Kolakas: 7 TL
Muz: 12 TL
Yeni Dünya 15 TL
Domates: 6 TL
Patates: 3,5 TL
Elma: 7 TL
Maydanoz: 1,5 TL
Roka: 1,5 TL
Yeşil soğan: 1,5 TL
Ispanak: 2 TL 

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 10:46
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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