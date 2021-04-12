Ayşe kadın 20 lira

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Cumartesi günleri kurulan açık pazarda yeşillikler ucuz fiyatlarıyla yüz güldürdü, ancak kilosu 20 lira olan Ayşe kadın fasulye ile 25 lira olan taze fasulye cep yaktı.

Mineral ve vitamin açısından son derece besleyici olan ıspanak bir bağı 2 liradan satılırken, maydanoz, roka, yeşil soğan bir buçuk liradan alıcı bekledi.

Patates 3 buçuk, domates 6, bakla 5 liradan tezgâha kondu.

Pazar yerinde satılan bazı ürünlerin fiyatları ise şöyleydi;

Taze fasulye: 25 TL

Ayşe kadın: 20 TL

Pancar: 6 TL

Bakla: 5 TL

Brokoli: 3,5 TL-5 TL



Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 10:46

Enginar: 10 tane 20 TLKolakas: 7 TLMuz: 12 TLYeni Dünya 15 TLDomates: 6 TLPatates: 3,5 TLElma: 7 TLMaydanoz: 1,5 TLRoka: 1,5 TLYeşil soğan: 1,5 TLIspanak: 2 TL