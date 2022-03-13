Ayıp be ayıp

Girne’de 2020- 2022 yılları arasında birlikte yaşadığı kadının 14 yaşındaki iki kızlarına tecavüz ettiği iddia edilen 36 yaşındaki Y.G. (E) şikayet üzerine tutuklandı.

Tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, kızların cinsel saldırıyı öğretmenlerine anlattıkları, onların da durumu polise bildirdikleri açıklandı.

Hakkında 16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz etmek suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 14 yaşındaki ikiz kızların öğretmenlerine yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kızların ifadelerinde zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı günlerde kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, iddiaların çok ciddi olduğunu olayla ilgili olarak kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti.

Öğretmenlerin ihbarıyla tutuklanan zanlının da bazı iddialarda bulunduğunu aktaran polis, bu beyanların araştırılacağını açıkladı. Polis, kızların doktor kontrolünden geçirileceğini, rapor temin edileceğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.