Böyle bahar görülmedi

Kıbrıs adası İlkbahar’da alışık olmadığımız hava koşullarının etkisi altında kaldı. Özellikle sabah erken saatlerde yüksek yerlere kar yağınca vatandaşlar buralara akın edip, özlemini giderdi.

Özellikle Bellapais ve Alevkayası’nda görülen kar yağışının bu sabah da kısa süreli devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik bilgilere göre; hava sıcaklığı bugün Lefkoşa ve Girne’de mevsim normallerinin 10 derece kadar altında 9 derece olacak. Yarın ve Salı günü de her iki bölgede en yüksek hava sıcaklığının 11 derece olması bekleniyor.

Kalkanlı’ya bol yağış

Bu arada son 24 saat içinde en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kalkanlı 8 kg/m², Lefkoşa, Girne, Türkeli 6 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak, Esentepe, Karaoğlanoğlu, Zümrütköy, Gemikonağı, Tatlısu, Alevkaya, Bostancı 5 kg/m², Alayköy, Lefke, Güzelyurt 4 kg/m², Mallıdağ, Alsancak, Doğancı, Akıncılar, YDÜ, Geçitkale 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.