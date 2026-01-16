Aylar sonra fark edildi

İskele Posta Dairesi’nde görev yapan zanlı Ç.A., hastalık izni almak amacıyla yaptığı başvurunun onaylanmaması üzerine doktorun görüş yazısını değiştirerek sahtelediği iddiasıyla tutuklandı. Doktorun, zanlının kurula sunduğu sağlık ve izin raporlarında uyumsuzluk olduğu için istirahat talebini onaylamadığı belirtildi.

Ç.A.’nın doktorun yazısını “onaylandı” şeklinde değiştirerek Sağlık Kuruluna sunmak suretiyle tedavüle sürdüğü açıklandı.

Zanlının işlediği suç aylar sonra tespit edilirken, önceki gün Lefkoşa’da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme" suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının 2025 yılı Haziran ile Eylül ayları arasında Türkiye’de tedavi gördüğü dönemde kullanmış olduğu toplam 69 günlük istirahat raporu ile çeşitli sağlık raporlarını, yeniden izin temin edebilmek amacıyla çalışmakta olduğu İskele Posta Dairesi aracılığıyla 24 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na gönderdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu raporların Sağlık Kurulu bünyesinde Dahiliye Ön Kurulu’na havale edildiğini, burada Dahiliye Servis Şefi Dr. Hivsiye Özlem Gürkut tarafından yapılan inceleme sonucunda raporlarda belirtilen tanılar ile düzenlenen istirahat sürelerinin uyumsuz olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle belge üzerine “belirtilen tanılar ile düzenlenen istirahat rapor süreleri uyumsuz olduğu için onaylanmamıştır” şeklinde görüş yazıldığını söyledi.

Doktorun yazısını değiştirdi

Polis memuru, zanlının söz konusu doktor görüş yazısının içeriğinin üzerinden geçerek, istirahat izni alabilmek ve dolandırmak kastıyla yazıyı “uyumlu olduğu için onaylanmıştır” şeklinde değiştirdiğini, bu suretle resmi belgeyi sahtelediğini ve sahtelenmiş resmi belgeyi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Sekreterliği’ne sunmak suretiyle tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının 14 Ocak 2026 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının el yazısı ve imza örneklerinin inceleme yapılmak üzere alındığını ve zanlıya dava tebliğinin yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve İskele Posta Dairesi’nde posta memuru olarak görev yaptığını da mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

