Kaçaklar tespit edildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi, Lefkoşa ve Girne Kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başkent genelinde geniş kapsamlı göçmen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle Lefkoşa’daki hastane bölgesi başta olmak üzere, kamuya açık alanlar ve riskli bölgeleri kapsayacak şekilde yürütüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; denetimler sırasında ülkede yasal statüsü bulunmayan toplam 12 kişi tespit edildi.

Kaçak durumdaki şahıslardan birinin yaklaşık bin 800 gündür izinsiz olarak KKTC’de bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen kişiler hakkında Göç Yasası kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Denetimlerde, göçmenlerin kimlik kontrolleri, ikamet izinlerinin ve belgelerinin doğruluğu incelendi. Yetkililer, özellikle hastane ve çevresindeki yoğun bölgelerde kaçak göçmenlerin tespitine ağırlık veril-diğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, muhaceret ve kamu güvenliğine yönelik denetimlerin kaymakamlıklar, muhaceret birimleri ve polis teşkilatı ile eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, bu tür denetimlerin sadece kaçak durumdaki şahısları tespit etmekle kalmayıp, toplum güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçü önlemek amacıyla düzenli olarak yapılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026, 08:51