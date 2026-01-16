Top Rumlarda

banner564

İsrail hükümeti, Simon Aykut’un iade başvurusuna olumlu karşılık verdi

   Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapislik cezasına çarptırılan Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasını ülkesinde çekmesi için yaptığı girişimlerin senaryo olmaktan çıktığı ifade edildi.

   Aykut’un bu hususta ülkesi İsrail’e başvuruda bulunduğunu ve İsrail’in de bu talebi onayladığını öne süren Fileleftheros gazetesi, “yetkili bir kaynağın” gazeteye söylediklerine dayanarak, Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in ülkenin yetkili makamlarıyla yazışma halinde olduğunu kaydetti.
   Gazeteye göre “aynı kaynak” adalet bakanı Fitiris’in Aykut’un talebini incelemekten başka seçeneği olmadığını ve şu an Fitiris’in İsrail’deki yetkili makamla yazışma sürecinde olduğunu yineledi.
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen yazışmaya göre, Fitiris’in gasp suçuyla ilgili olarak İsrail’in ceza yasasındaki maddelere yönelik İsrail’den cevap aldığını kaydeden gazete, “aynı bilgilerin” (İsrail’de) bu gibi durumlarda uygulanan hapis cezası konusunda herhangi bir sapma olmadığının görüldüğünü belirttiklerini iletti.
 
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında birçok konuda işbirliği var
  Öte yandan Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanlığının mahkumların nakline ilişkin ikili anlaşmalar listesinde, İsrail devletiyle yapılan herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında savunma ve güvenlik, sağlık, enerji, bilim ve göç konularında iş birliği olduğunu belirtti.
   Haberinde Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris’in Aykut’un İsrail’e gönderilmesi konusundaki endişelerini içeren bir mektubu Başsavcılığa gönderdiğini de anımsatan gazete, DİSİ’nin “Mağusa” bölgesi milletvekili Nikos Georgiyu’nun da aynı konuyla ilgili bir girişimde bulunduğunu ve geçen çarşamba günü konuyla ilgili bazı sorular yönelttiği bir mektubu adalet bakanına gönderdiğini ekledi.
 

Rıza Nuri
Rıza Nuri - 10 saat Önce

Top Ne Rumlarda ve Ne de İsraildedir !
Top Emlak Sektörümüzü batma noktasına getirdiğimiz KKTC’dir Şayet acilen TMK’nunu çalıştıramaz isek Topun başında patlayacağı KKTCnin ta kendisidir !

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

CNBC de dün okudum. Kukla Hökümetimiz Kuzey Kıbrısta ve çoğunluğu iskelede olmak üzere 25 bin konut fazlası biriktiği için TC vatandaşlarına konut alma karşılığı KaKaTC vatandaşlığı verdirnek için çalışma başlatmış. Artık iyice azınlıga düşüyorsun Kıbrıslı. Kuzek Kıbrıs artık TC vilayetidir. AKP bize az bile. Bin beter olalım.

K.Z
K.Z - 6 saat Önce

Kıbrısın özelliği sakin plajı sakin güvenli hayatıdır. Bu özelliğini yitirdi. Kapkara ne idüğü belirsiz bir kalabalık, iş bilmez belediyeler, geçirebildiğine tapusu muallak kazık emlak, su, elektrik, sağlık hizmeti problemleri, ucuz çeteler, 40 yıldır ümitsiz AB hayalleri. Derhal kerhaneler ve kumarhaneleri kapatın, gereksizleri atın. Hayat eskiye döner

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

https://www.cnbce.com/gayrimenkul/kktcnin-konut-stokuna-yeni-formul-tapuyu-alana-vatandaslik-h23132

K.Z
K.Z - 6 saat Önce

Zaten orda değilmi şuanda??? :)

Rıza Murat
Rıza Murat - 2 dakika Önce

Saymın Aykut gibi yatırımcıları KKTCde artık mumla arayacağız !
Well Done TRNC !!

