Top Rumlarda

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapislik cezasına çarptırılan Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasını ülkesinde çekmesi için yaptığı girişimlerin senaryo olmaktan çıktığı ifade edildi.

Aykut’un bu hususta ülkesi İsrail’e başvuruda bulunduğunu ve İsrail’in de bu talebi onayladığını öne süren Fileleftheros gazetesi, “yetkili bir kaynağın” gazeteye söylediklerine dayanarak, Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in ülkenin yetkili makamlarıyla yazışma halinde olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre “aynı kaynak” adalet bakanı Fitiris’in Aykut’un talebini incelemekten başka seçeneği olmadığını ve şu an Fitiris’in İsrail’deki yetkili makamla yazışma sürecinde olduğunu yineledi.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen yazışmaya göre, Fitiris’in gasp suçuyla ilgili olarak İsrail’in ceza yasasındaki maddelere yönelik İsrail’den cevap aldığını kaydeden gazete, “aynı bilgilerin” (İsrail’de) bu gibi durumlarda uygulanan hapis cezası konusunda herhangi bir sapma olmadığının görüldüğünü belirttiklerini iletti.



Güney Kıbrıs ile İsrail arasında birçok konuda işbirliği var

Öte yandan Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanlığının mahkumların nakline ilişkin ikili anlaşmalar listesinde, İsrail devletiyle yapılan herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında savunma ve güvenlik, sağlık, enerji, bilim ve göç konularında iş birliği olduğunu belirtti.

Haberinde Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris’in Aykut’un İsrail’e gönderilmesi konusundaki endişelerini içeren bir mektubu Başsavcılığa gönderdiğini de anımsatan gazete, DİSİ’nin “Mağusa” bölgesi milletvekili Nikos Georgiyu’nun da aynı konuyla ilgili bir girişimde bulunduğunu ve geçen çarşamba günü konuyla ilgili bazı sorular yönelttiği bir mektubu adalet bakanına gönderdiğini ekledi.

