Cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan aramada 259, İskele’deki evinde ise 47 adet hap bulunan İran vatandaşı 39 yaşındaki R.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ele geçirilen toplam 306 adet hapla ilgili analiz raporu açıklandı. Hapların yeşil reçeteye tabi ilaçlar değil, kapsül haline getirilmiş uyuşturucu olduğunu tespit edildi.

Daha önce “İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket” suçundan tutuklanan zanlı aleyhine bu kez uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından dava getirildi. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3 Ocak saat 08.30 sıralarında Ercan Havalimanı’na yolcu olarak gelen İran uyruklu zanlının, KKTC’ye giriş yaptığı sırada beraberinde getirmiş olduğu valizin şüphe üzerine İskele Cürümleri

Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından arandığını ifade etti.

Polis, yapılan aramada zanlının İran’dan KKTC’ye ithal 259 adet hap tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Aynı gün zanlının İskele’deki ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını kaydeden polis, yatak odası içerisinde 47 adet hap daha bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde hapların yeşil reçeteli ilaç olduğunu, İran'dan temin ettiğini, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını söylediğini aktardı. Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ilaçların analize gönderildiğini ve sonucun önceki gün çıktığını açıkladı. Polis, yapılan analiz sonucu hapların 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu maddeler olduğunun ortaya çıktığını, zanlının aleyhine uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan dava getirildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

