Miniklerin gösterisi çok beğenildi

Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda Ağaç Bayramı etkinliği, minik öğrencilerin sahne gösterileriyle kutlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar koro ve dans gösterileri sundu. Öğrenciler, şarkılar eşli-ğinde ağaçların bize temiz hava sağladığını, gölge oluşturduğunu ve dünyayı güzelleştirdiğini anlattı.

Programda ayrıca çocuklar, danslarıyla doğaya ve ağaçlara olan sevgilerini ifade etti. Öğretmen-ler, miniklerin sahne performanslarını izlerken, ağaçları korumanın ve doğayı sevmenin önemi-ne dikkat çekti. Etkinlik boyunca aileler de gösterileri izleyerek çocuklara destek verdi.

Neşe ve heyecan dolu etkinlik, çocukların doğa bilincini pekiştirmesinin yanı sıra, ağaç sevgisi-nin küçük yaşta kazandırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Lefkoşa Vakıf Ana-okulu öğrencileri, etkinliğin sonunda “Ağaçları sevmek ve korumak herkesin görevidir” mesajı-nı izleyicilerle paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026, 10:01