Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda Ağaç Bayramı etkinliği, minik öğrencilerin sahne gösterileriyle kutlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar koro ve dans gösterileri sundu. Öğrenciler, şarkılar eşli-ğinde ağaçların bize temiz hava sağladığını, gölge oluşturduğunu ve dünyayı güzelleştirdiğini anlattı.
Programda ayrıca çocuklar, danslarıyla doğaya ve ağaçlara olan sevgilerini ifade etti. Öğretmen-ler, miniklerin sahne performanslarını izlerken, ağaçları korumanın ve doğayı sevmenin önemi-ne dikkat çekti. Etkinlik boyunca aileler de gösterileri izleyerek çocuklara destek verdi.
Neşe ve heyecan dolu etkinlik, çocukların doğa bilincini pekiştirmesinin yanı sıra, ağaç sevgisi-nin küçük yaşta kazandırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Lefkoşa Vakıf Ana-okulu öğrencileri, etkinliğin sonunda “Ağaçları sevmek ve korumak herkesin görevidir” mesajı-nı izleyicilerle paylaştı.
Miniklerin gösterisi çok beğenildi
Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda ağaç bayramı coşkuyla kutlandı
Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda Ağaç Bayramı etkinliği, minik öğrencilerin sahne gösterileriyle kutlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar koro ve dans gösterileri sundu. Öğrenciler, şarkılar eşli-ğinde ağaçların bize temiz hava sağladığını, gölge oluşturduğunu ve dünyayı güzelleştirdiğini anlattı.
YORUM EKLE