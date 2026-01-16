‘AB yolunu açan lider’

Eski Rum Yönetimi başkanlarından Yorgos Vasiliu’nun hayatını kaybetmesi, taziye mesajları ve üç günlük yas ilan edilmesine ilişkin haberler Rum basınının manşetle-rinde yer aldı.

Haravgi gazetesi Vasiliu’nun ölümünü “Yollar Açan Başkan” başlığıyla manşetten verirken Vasiliu’nun cenazesinin, görev başında vefat etmiş gibi onurlandırılarak gerçekleştirileceğini aktardı.

Gazete, Vasiliu’nun cenaze töreninin gerçekleştirileceğini ve o güne kadar yas ilan edildiğini belirtirken Güney Kıbrıs’taki siyasilerin yanı sıra, Yunanistan’dan ve AB’den yetkililerin de başsağlığı mesajları yayımladıklarını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, başsağlığı mesajında Vasiliu’yu “gerçek bir Avrupalı” sözleriyle nitelendirirken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mi-çotakis ise Vasiliu’nun “Kıbrıs’ı AB rotasına sokan lider olarak tarihte yerini aldığı-nı” dile getirdi.

Gazete, KKTC siyasilerinin de başsağlığı mesajları yayınladıklarını belirterek, eski Cumhurbaşkanları Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ile eski müzakereci Özdil Nami’nin açıklamalarını kısaca yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “İyi Yolculuklar Başkan – Bizi Devlet Yapan ve Kıbrıs’ı AB Rotasına Yer-leştiren İnsan”.

Fileleftheros: “Kıbrıs Yorgos Vasiliu’yu Selamlıyor”.

Alithia: “Kıbrıs Eski Cumhurbaşkanı Yorgos Vasiliu İçin Yas Tutuyor – Son Veda Cumartesi”.