Hedef terör örgütü

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG/SDG'ye yönelik operasyon başlattığını duyurdu. Ordu, Deyr Hafir-Meskene hattında SDG hedeflerini ateş altına aldı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği hedefleri ateş altına aldı.

Suriye Devlet Ajansı SANA da operasyonun başlatıldığını resmen duyurdu. Operasyonun Deyr Hafir'de YPG/SDG ve eski rejim gruplarına yönelik olduğu belirtildi.

SANA'nın duyurusunda, "Terörist milislerinin ve SDG ile ittifak halindeki eski rejimin kalıntılarının mevzilerine karşı misillememiz başladı" denildi.

Şara yeni kararname yayımladı

Bir yandan operasyon başlatılırken, diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı.

Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Operasyon öncesi tahliye uyarısı

Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e yönelik saldırılar öncesinde Suriye ordusu uyarı yayınlayarak terör örgütü YPG/SDG'nin mevzilerini hedef alacağını ve sivillerin bölgeden uzak durması gerektiğini belirtti.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Bölge askeri alan ilan edilmişti

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

