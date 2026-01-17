Çözüm mesajı verdi

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Komisyonu üyeleriyle birlikte yeniden adaya gelen Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen, Girne kökenli Titina Loizidu’yla birlikte Yeşil Hattı ziyaret etti.

Yeşil Hat ziyaretinin ve Yeşil Hat boyunca gerçekleştirdiği gezinin çok aydınlatıcı olduğunu dile getiren Ursula von der Leyen, ziyaretin ardından “X” platformunda yaptığı paylaşımda “açık olmak istiyorum, Kıbrıs ve tüm Kıbrıslılar için kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm AB için mutlak öncelik olmaya devam etmektedir. 2026 yılının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros gazetesi; Ursula von der Leyen’in basın ve enformasyon dairesinin “Cyprus Question” isimli sergisini ziyaret ettiğini ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le birlikte eski Lefkoşa sokaklarında gezerek, bölgedeki dükkân sahipleriyle sohbet ettiğini belirtti.

Gazete Ursula von der Leyen’e rehberlik yapan kişinin, mülküne geri dönme hakkı bulunduğu ve mülkünden mahrum kaldığı için AİHM’de Türkiye aleyhindeki başvurusunu kazanan Girne kökenli Rum göçmen Titinaz Loizidu olduğuna dikkat çekti.

Politis gazetesi ise “SAFE: Kıbrıs İçin 1,8 Milyar Euro Onaylandı” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu üyeleri kurulunun Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Limasol’da önemli bir toplantı yaptığını yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu üyeleri kurulunun dünkü toplantısında stratejik özerlik, Avrupa güvenliği ve AB’nin rolüne vurgu yaparak Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının siyasi çerçevesini ortaya koyduklarını kaydetti.

Ursula von der Leyen açıklamaları çerçevesinde Avrupa Komisyonu üyeleri kurulunun, aralarında Güney Kıbrıs’ın ulusal planının da ilk sekiz ulusal planı onayladığını ve Güney Kıbrıs’ın SAFE programı aracılığıyla 1,18 milyar Euro alacağını da söyledi.

Konuşmasında Ukrayna konusuna da değinen Ursula von der Leyen sahada ve müzakere masasında güçlü ve istikrarlı bir Avrupa desteğinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Leyen Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının Ukrayna için 90 milyar Euro’luk kredinin onaylanmasında ve Ukrayna’nın katılım sürecinin ileriye götürülmesinde belirleyici rol oynayacağını da sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026, 09:43