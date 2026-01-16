Transfer ücreti 400 Euro

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İran vatandaşı 34 yaşındaki kadını aracının bagajında gizlice KKTC’ye geçiren ve bu iş karşılığında 400 Euro alan C.S. (E-52) insan kaçakçılığı suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 18 Aralık 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İran uyruklu S.T.H.’yle (K-34) annesini görmesi amacıyla 400 Euro para karşılığında gizlice KKTC’ye getirmek için anlaştığını belirtti. Polis, zanlının S.T.H.’yi FR220 plakalı aracının bagaj kısmına sakladığını, 18 Aralık saat 23.24’te Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan geçiş yaparak birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; olayın ardından insan kaçakçılığı suçuna ilişkin soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının KKTC’ye geçiş yaptıktan hemen sonra aynı güzergâh üzerinde aracı durdurarak S.T.H.’yi bagajdan çıkardığını, ardından aracın ön yolcu koltuğuna bindirerek yoluna devam ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının S.T.H.’nin 7 Ocak 2026’da tutuklandığı-nı, askeri mahkemeye çıkarıldığını ve 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Polis, meseleyle bağlantılı olarak zanlı C.S.’nin önceki gün tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandı-ğını ifade etti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, insan kaçakçılığı suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.