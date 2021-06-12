Firmalara 10 gün süre 

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 14 Haziran Pazartesi günü sonuçlanacağı açıklanan 220 bin tonluk akaryakıt ihalesi ertelendi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ihalenin,

24 Haziran 2021’ye ertelendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihalenin 4 firmanın Merkezi İhale Komisyonu’na başvurarak, 10 günlük erteleme talep etmesinden dolayı ertelendiğini söyledi. Arıklı, “Mahkemeye başvurup ara emri alma hakları vardı. Biz de buna gerek kalmasın diye istedikleri süreyi verdik. Çünkü firmaların bazı evrakları tamamlamak için süreye ihtiyaçları var” dedi.

Bakan Arıklı, yeterli yakıtın mevcut olduğunu belirterek, “İstediğimiz zaman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı TPIC’ten yakıt alabiliriz” şeklinde konuştu.



Her ihtimale karşı yakıt alımına gideceklerini kaydeden Arıklı, TPIC’ten alınmak için 36 bin ton yakıtın hazır bekletildiğini dile getirdi.Bakan Arıklı şöyle devam etti:İhale 14 Haziran Perşembe günü sonuçlanacaktı. Ancak ihaleye katılan 4 firma Merkez İhale Komisyonu’na başvurarak, orijinal evrakları yetiştiremeyecekleri gerekçesi ile 10 günlük erteleme istedi. biz de istedikleri süreyi vermeyi uygun gördük.Kabul etmeyip, ihalenin neticelendirilmesini isteseydik, erteleme talebinde bulunan kişilerin mahkemeye gitmesine zemin hazırlanmış olurduk.Ara emri alınırsa, aylarca sürecek bir sıkıntı ortaya çıkacaktı. Zaten yakıt sıkıntımız yok. 10 gün gibi bir süre bekleyebiliriz.Bakan Arıklı, TPIC’in 24 Haziran’daki ihaleye katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi.Yakıt ihalesinin 32 dolara neticeleneceğini düşündüğünü kaydeden Arıklı, KIB-TEK’in ton başına 6,8 dolar civarında kar elde edeceğini dile getirdi.