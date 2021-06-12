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Sevilen bir insandı

Pınarbaşı sakinlerinden Nezire Kanat’ın ani ölümü büyük üzüntü yarattı

Sevilen bir insandı
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Ömer KADİROĞLU    

Pınarbaşı köyünün sevilen isimlerinden Nezire Kanat dün hayatını kaybetti.
Nezire Kanat’ın sabah saatlerinde evinde olduğu bir sırada aniden rahatsızlandığı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sevenlerine veda eden Kanat, dün Pınarbaşı Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında köy kabristanlığında toprağa verildi. Kanat’ın cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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