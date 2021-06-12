Gümrük Otomasyon Sistemi AB’ye uyumlu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kasım 2017 tarihinden itibaren E-devlet Projesi kapsamında üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi’nin “Gümrük Bilgi Sistemi (GBS)”, 14 Haziran Pazartesi günü tüm gümrük şubelerinde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Oğuz, yazılı açıklamasında, pilot bölge olarak Ercan Gümrük Şube Amirliği’nin belirlendiğini belirtti.

Bakan Oğuz, sistemin hayata geçirilmesi ile Dünya Ticaret Örgütü normlarına ve Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatına uyumlu, kaliteli ve çağdaş bir gümrük hizmetinin paydaşlara verilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Oğuz, bu sistemle birlikte, KKTC Gümrük Dairesi’nin hizmet kalitesinin artırılması, daha etkin gümrük kontrollerinin gerçekleşmesi, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi, ticari istatistiklerin daha sağlıklı toplanması, vergi tahsilatlarının izlenebilmesi ve vergi kaçaklarının oluşmasının önlenmesinin planlandığını belirtti.

İlk uygulama Ercan’da

Öte yandan e-gümrük sistemi pilot uygulaması, 14 Haziran’da Ercan Havaalanı’nda başlıyor.

Açıklamaya göre, bu yöndeki her türlü eğitim çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT tarafından tamamlandı, sistem uygulamaya hazır hale getirildi.

Ercan Havaalanı’nda KKTC Gümrük Bilgi Sistem Altyapısını yerinde tespit eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile TÜRKSAT görevlileri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, Gümrük Dairesi Müdür Muavini Cemal Gürsel Beyazbayram ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş’ın katıldığı toplantıda, uygulamada gelinen son aşamayla ilgili sunum yaptı.