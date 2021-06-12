Polis 2 gün nöbet tuttu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da ormanlık alanda hintkeneviri yetiştiren Okan İldeniz ihbar üzerine yakalandı.

Narkotik Şube’nin ihbarı aldıktan sonra pusuya yattığı, iki gün bekledikten sonra ektiği bitkileri sulamaya gelen İldeniz’i yakaladığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ormanlık alanda 34 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildiği, ayrıca zanlının evinde yapılan aramada ise 7 gram uyuşturucu bulunduğu açıkladı.

İhbar işe yaradı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 8 Haziran 2021 tarihinde, Dipkarpaz’da ormanlık bir alanda uyuşturucu ziraatı yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Üreten,

bölgeye giderek yaptıkları kontrolde, 20 tanesi ekili 14 tanesi cansız vaziyette 34 kök hintkeneviri bitkisi bulduklarını ve pusu görevine başladıklarını söyledi.



Polis, 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30’da, zanlı Okan İldeniz’in aracıyla bölgeye geldiğini ve pet su şişeleri ile bitkileri suladığı esnada suçüstü tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlının aracında çok sayıda dolu su şişesi bulunduğunu ifade etti.

Evinde 7 gram bulundu

Zanlının evinin de arandığını aktaran polis, yatak odasında 7 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti. Polis memuru, zanlının kenevir tohumlarını nereden aldığına dair de araştırma yapacaklarını dile getirdi.

Polis memuru Üreten, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

